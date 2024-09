Tetto crollato a Vicobarone, attesa per l’esito delle analisi sulla presenza di amianto

Per escludere che dalla porzione di tetto crollato una settimana fa dal salone parrocchiale di Vicobarone, di proprietà della curia, ci sia amianto, bisognerà attendere i risultati di un prelievo compiuto dai tecnici dell’Asl sulle macerie. Nel frattempo ieri mattina, si è aperto un mezzo spiraglio quando è arrivata la notizia, data dal sindaco Manuel Ghilardelli, che nella relazione dei vigili del fuoco non si fa cenno alla presenza di eternit per quel che riguarda la porzione crollata.

“Da questo – dice il sindaco – deduco che nella parte crollata non c’era amianto”. Parole che però il consigliere di minoranza Antonio Mosti ha bollato come “premature”. “Soltanto dopo il risultato dell’esame sul prelievo fatto dall’Asl sul materiale si potrà escluderne definitivamente la presenza”.

Nel frattempo tra i residenti c’è chi dice di “stare barricata in casa da una settimana con le finestre chiuse” per la paura di respirare amianto. “Abbiamo bisogno che qualcuno ci dica qualcosa di certo”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’