Vicobarone, 10mila libri e amianto tra le macerie: l’appello di Auser

I volontari dell’Auser di Ziano si appellano alla generosità di tutti gli abitanti per trovare nuovi locali. Una sede in cui sistemare quel che resta del patrimonio librario di cui la maggior parte, 10 mila volumi, è finito sotto alle macerie del tetto del salone parrocchiale di Vicobarone, crollato nel primo pomeriggio di mercoledì .

Come anticipato ieri i volontari dell’Auser, che utilizzavano il salone parrocchiale (di proprietà della diocesi) per le loro attività, ora hanno diffuso un volantino in cui si appellano al buon cuore di tutta la comunità di Ziano.

“Abbiamo bisogno di una nuova casa per i nostri libri” scrivono i volontari che in occasione della prossima festa dell’uva, la seconda domenica di settembre a Ziano, saranno presenti per sensibilizzare tutti alla loro causa.

Chiunque volesse sostenere l’Auser può contattare l’associazione tramite 346 701 1960 oppure [email protected]

Nel frattempo resta da capire cosa fare del cumulo di macerie. Una delle criticità maggiori, a parte il disagio causato ai volontari Auser e a tutti gli abitanti della frazione che in quel luogo avevano un punto di ritrovo, è la presenza di amianto per il cui smaltimento servono procedure lunghe e molto costose.

La diocesi, proprietaria dei locali, ha fatto sapere di voler “mettere in atto i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell’incolumità delle persone e della preservazione dei beni”.