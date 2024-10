Parrocchia di Vicobarone, sindaco: “Diventi luogo di ritrovo per tutti”

Dopo il crollo del tetto del salone parrocchiale di Vicobarone, il sindaco Manuel Ghilardelli, dopo un incontro pubblico con i residenti, avanza la proposta riguardo alla cessione al comune, a titolo gratuito, della parrocchia per farne un luogo di ritrovo per tutti gli abitanti del paese. Dopo la ristrutturazione, la proposta è quella di far gestire la proprietà ai ragazzi del Comitato Autonomo Festeggiamenti. Idea accolta, per il momento, dalla maggioranza dei presenti all’incontro e favorevole è anche don Sergio Sebastiani. Il sindaco afferma: “Se decidete di procedere su questa strada – mette in guardia – sappiate che non sarà un percorso semplice e in cambio si dovrà rinunciare alla ristrutturazione dell’ex scuola di Vicobarone”. Per il momento la proposta rimane in sospeso, in attesa di una decisione unanime e definitiva.