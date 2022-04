Dal dono tra i dinosauri ai sogni: l’arte si fa strada sulle plance pubblicitarie in città

C’è il dono al centro della nuova edizione di “Cartelloni, l’arte si fa (per) strada”, che fino all’8 maggio permette di ammirare veri e propri quadri a cielo aperto. Le plance pubblicitarie vuote, infatti, sono state trasformate in opere d’arte. A organizzare la mostra itinerante è l’associazione “Diciottotrenta” insieme ad Avis, con un finanziamento di quattromila euro da parte del Comune di Piacenza. Domani e sabato 7 maggio i piacentini possono prendere parte a visite guidate in modo gratuito, senza alcuna prenotazione, su due percorsi prestabiliti. Il primo, in via Beverora, viale Malta e via 24 Maggio. Il secondo, in via Alberici, via Giordani e via San Siro. I tour partono ogni ora, dalle 10 alle 17. Il ritrovo è nella zona del liceo respighi, vicino all’edicola. L’iniziativa si concluderà domenica 8 maggio con “Donarte Market”, un mercatino aperto al pubblico a Spazio 4.0 in via Manzoni, con prodotti artistici in vendita, la premiazione delle opere vincitrici, punti di ristoro e attrazioni per i partecipanti.