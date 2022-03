“L’arte si fa per strada”: 70 plance pubblicitarie in città diventeranno quadri

In arrivo l’appuntamento con “Cartelloni, l’arte si fa (per) strada“. Dal 28 aprile all’8 maggio, circa 70 plance pubblicitarie in città saranno trasformate in quadri a cielo aperto. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Diciottotrenta”, con un finanziamento di quattromila euro da parte del Comune di Piacenza.

“Nei due fine settimana – spiegano i promotori – ci sarà la possibilità per tutti, in modo gratuito, di usufruire di visite guidate senza alcuna prenotazione, immergendosi nelle opere esposte dagli artisti su due percorsi prestabiliti”. Il primo, in via Beverora. viale Malta e via 24 Maggio. Il secondo, in via Alberici, via Giordani e via San Siro. “La narrativa della mostra sarà incentrata sul concetto del dono, grazie alla collaborazione con Avis – aggiungono gli organizzatori – Proprio come nel momento della donazione del sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo tema”.

L’iniziativa si concluderà nella giornata di domenica 8 maggio con “DonARTE Market”, un mercatino aperto al pubblico a Spazio 4.0 in via Manzoni, con prodotti artistici in vendita, la premiazione delle opere vincitrici, punti di ristoro e attrazioni per i partecipanti.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: