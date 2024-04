Xnl, aperture straordinarie per giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio

In occasione delle festività, giovedì 25 aprile e mercoledì 1° maggio, XNL Piacenza sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, per consentire a turisti e appassionati d’arte di visitare le due mostre in corso nelle gallerie del Centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

le mostre di xnl piacenza

Si tratta del ciclo “Sul Guardare”, con il quale XNL Arte invita artisti contemporanei a interpretare il patrimonio dei musei e delle collezioni del territorio di Piacenza. Nato da una collaborazione con l’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio, il secondo atto del progetto vede protagoniste le monumentali sculture e le raffinate incisioni di due potenti artiste del nostro tempo – Berlinde De Bruyckere (Gand, 1964) e Carol Rama (Torino, 1918-2015), che danno vita a un inedito dialogo con un’importante scultura rinascimentale delle collezioni diocesane, di recente attribuita al noto scultore pavese Giovanni Angelo Del Maino.

Sempre in collaborazione con la Diocesi, il terzo atto di “Sul Guardare” è una mostra personale di Andrea Sala (Como, 1976), in cui l’artista presenta una nuova produzione di sculture in materiali fragili – terracotta, ceramica e vetro – esposte insieme a oggetti liturgici, custodie, paramenti sacri, contenitori, candelieri, provenienti dai depositi del palazzo vescovile di Piacenza.

Le due esposizioni realizzano una riflessione sulla resilienza al dolore, tra vulnerabilità e forza, sul contenitore e contenuto, sul ruolo che i riti rivestono per una comunità e sulla potenza dei simboli. Come nei regolari giorni d’apertura delle mostre – visitabili ogni venerdì, sabato e domenica – nei giorni di festa il Centro osserverà il consueto orario continuato dalle 10.30 alle 19.30.

visite guidate gratuite

In abbinamento alle mostre, XNL Arte propone un calendario di visite guidate gratuite per favorire un approccio diretto ai linguaggi dell’arte contemporanea. Il pubblico sarà accompagnato alla scoperta delle esposizioni e della storia dell’edificio storico che le ospita, un tempo sede degli uffici Enel restaurato nel 2020, che conserva fra l’altro un ciclo di tele realizzate nel 1928 dal pittore Luciano Ricchetti sul tema dell’Agricoltura.

Per prenotare le visite guidate, condotte dalla direttrice di XNL Arte Piacenza Paola Nicolin e dalla coordinatrice dei progetti Arte Cinzia Cassinari, occorre prenotare scrivendo all’indirizzo mail [email protected].

il calendario delle prossime visite

Domenica 12 maggio (partenza visita alle 17.00), venerdì 24 maggio (partenza visita alle 18.30) e venerdì 14 giugno (partenza visita alle 18.30).