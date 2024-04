Ottone celebra il 25 aprile, Girometta: “Momento di unità, non di divisione”

Celebrazioni per la festa della Liberazione anche a Ottone. Il vicesindaco Maria Lucia Girometta, con il brigadiere della stazione dei Carabinieri, hanno deposto una corona di alloro sul monumento ai caduti, a cui è seguito un momento di riflessione insieme al Sindaco di Zerba Piero Rebolini, ai consiglieri comunali di Ottone Fabio Baldini e Romina Malaspina e un gruppo di residenti.

OMAGGIO ALLA MEMORIA DELLE DoNNE

“Il 25 aprile è un momento di unità nazionale e non di divisione – sono le parole di Girometta -, in difesa delle conquiste di quei valori che sono patrimonio di tutti e che rifiutano ogni forma totalitarismo. La celebrazione dei valori di libertà e di democrazia. Così come l’occasione per omaggiare la memoria delle donne che hanno combattuto per quegli ideali: per questo abbiamo anche deposto sulla panchina rossa, presente nei Giardini Caproni, un mazzo di fiori, per ricordare sempre che le donne non devono più essere vittime di guerra né vittime di violenza fisica o psicologica”.