Incendio a Ottone: ustionato un 81enne nel tentativo di spegnere le fiamme

Incendio ieri (21 agosto) intorno alle 18 in un capannone agricolo a Ottone, nella frazione di Soprano. I carabinieri della radiomobile di Bobbio sono intervenuti sul posto e hanno constatato che le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, si erano sviluppato all’interno del fabbricato, coinvolgendo diverse balle di fieno e attrezzi agricoli, con danni significativi. Sono dunque arrivate due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bobbio e Piacenza, che hanno lavorato intensamente per domare l’incendio.

Durante le operazioni, lo zio del proprietario, classe 1943, è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme. L’uomo è stato trasportato al punto di primo soccorso di Bobbio per ricevere le cure necessarie.