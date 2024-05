Bottega XNL – Fare Teatro protagonista dell’ultima puntata di Retroscena

L’alta formazione teatrale della sezione Teatro di XNL Piacenza, centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è andata in onda martedì sera sulla televisione nazionale, protagonista della puntata settimanale di Retroscena – i segreti del teatro, lo storico programma di TV2000, condotto da Michele Sciancalepore, che dal 2007 ospita nomi e realtà eccellenti del panorama teatrale contemporaneo.

Al microfono di Sciancalepore – che a fine aprile è venuto a Piacenza per documentare i primi giorni di lavoro di Fare Teatro – Paola Pedrazzini, ideatrice e direttrice artistica di Bottega XNL, e Fausto Russo Alesi, Maestro di Bottega per il 2024, hanno raccontato la nascita del progetto e lo sviluppo del lavoro, che culminerà con la messa in scena di Ifigenia in Aulide al Festival di Teatro Antico di Veleia i prossimi 21, 22 e 23 giugno.

L’ampio servizio andato in onda ha permesso agli spettatori di immergersi nell’esperienza di una Bottega teatrale in cui l’apprendimento si tramanda dai maestri agli allievi attraverso un fare condiviso. Lettura del testo a tavolino, primi movimenti, scambi di suggestioni, la “responsabilità” della parola teatrale: le telecamere di Retroscena hanno ripreso tutte le fasi iniziali del lavoro, in cui i 23 corsisti selezionati da Fausto Russo Alesi (Giulia Acquasana, Salvatore Alfano, Chiara Alonzo, Giuseppe Benvegna, Simone Di Meglio, Jacopo Dragonetti, Marita Fossat, Sara Fulgoni, Alessio Iwasa, Pietro Lancello, Sofia Longhini, Carlotta Mangione, Alberto Marcello, Ilaria Martinelli, Michele Marullo, Irene Mori, Elena Orsini, Giovanni Raso, Giorgio Ronco, Arianna Serrao, Chiara Terigi, Riccardo Francesco Vicardi, e Mattia Zavarise) hanno mosso i primi passi lungo un percorso di alta formazione e perfezionamento che li porterà a giugno sul palco di Veleia.

LA PUNTATA DI “RETROSCENA”

“Credo che nel nostro ambito – ha raccontato Russo Alesi – la formazione debba essere continua, mai smettere di crescere e interrogarsi. Il teatro continua a esercitare un fascino insostituibile, quello della relazione e dell’accadimento: ci si incontra e succede qualcosa”.

La puntata di Retroscena – i segreti del teatro andrà in replica nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio alle 00:50. TV2000 è visibile sul canale 157 di SKY, canale 28 digitale terrestre, canale 18 di TivùSat.

Ideata e diretta da Paola Pedrazzini, Bottega XNL è l’innovativo progetto di Teatro e Cinema di XNL Piacenza pensato come un “luogo” in cui grandi maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’. Ispirata alle antiche botteghe rinascimentali, qui l’apprendimento si realizza nella produzione di un’opera teatrale o cinematografica originale e prendendo parte al processo creativo si apprendono i “segreti di bottega”. L’incontro fra maestri e allievi si realizza attraverso gli innovativi percorsi di alta formazione “Fare Cinema” e “Fare Teatro”, a cui partecipano giovani aspiranti registi e attori provenienti da tutta Italia, selezionati tramite bando nazionale. Gli spettacoli realizzati (l’ultimo, Edipo diretto da Marco Baliani, ha anche ottenuto una candidatura ai Premi Ubu) vengono poi presentati in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia e i cortometraggi d’autore ai festival internazionali (l’ultimo, Welcome to Paradise di Leonardo Di Costanzo alla Biennale di Venezia) e al Bobbio Film Festival di Marco Bellocchio, all’interno di un virtuoso circuito di formazione-produzione-fruizione artistica.

L’attività di Bottega XNL è promossa da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.