A XNL cinema e psichiatria: “Con Basaglia i matti divennero comunità”

In un appuntamento organizzato da XNL Cinema (la sezione dedicata alla settima arte del Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano con Fondazione Fare Cinema e alla presenza del nipote Franco Basaglia) a XNL Piacenza si è svolto il primo appuntamento di “Basaglia al cinema”, la rassegna cinematografica diffusa sul territorio nazionale che l’Archivio Basaglia patrocina in occasione del Centenario dalla nascita dello psichiatra Basaglia.

L’incontro, moderato dal giornalista Antonio Gnoli, ha aperto una riflessione sul tema della malattia mentale a partire dalla duplice prospettiva della scienza e dell’arte cinematografica, riunendo in dialogo Marco Bellocchio, che ha artisticamente rappresentato sullo schermo, in tutta la sua fitta opera di cineasta di fama mondiale, l’utopia della psichiatria democratica e della metodica follia per eccellenza, e Luigi Zoja che ha esercitato e studiato la psicanalisi sul versante scientifico.

A seguire è stato proiettato “Matti da slegare”, girato nel 1974 all’interno dell’ospedale psichiatrico di Colorno proprio da Bellocchio, insieme a Silvano Agosti, Stefano Rulli, Sandro Petraglia a sostegno delle idee di Basaglia sulla malattia mentale e del suo impegno politico e sociale per l’eliminazione dei manicomi.