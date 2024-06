Torna il “Cinema sotto le stelle”: tra gli ospiti Giorgio Diritti, il programma

È uno degli appuntamenti più attesi dell’estate piacentina e quest’anno torna puntualmente con una valigia carica di novità. Su tutte, la location: la 21° edizione della rassegna “Cinema sotto le stelle” a cura di Arci e Cinemaniaci sarà infatti la prima organizzata nell’ex Caserma Cantore lungo lo Stradone Farnese, uno spazio restituito ai piacentini grazie alla Fondazione di Piacenza e Vigevano e la proficua collaborazione con il Comune di Piacenza.

un programma ricchissimo e per tutti i gusti

“Abbiamo cercato di confermare lo standard degli ultimi anni – ha spiegato il presidente di Cinemaniaci, Piero Verani – preponendo un programma spalmato su due mesi e mezzo, dal 24 giugno all’11 settembre, alternando pellicole commerciali a film appartenenti al cinema d’essai e indipendenti. La vera chicca sarà avere con noi Giorgio Diritti, noto sceneggiatore e regista emiliano che presenterà il suo ultimo film ‘Lubo’. Sarà una bella occasione per conferirgli il nostro ‘Premio Cat Speciale’.

Anche quest’anno abbiamo deciso di aderire all’iniziativa Cinema Revolution del ministero della cultura, proponendo un biglietto di ingresso più basso per tutti i film italiani ed europei presenti in cartellone”.

le pellicole piÙ interessanti e il filone musicale

Difficile selezionare i film più interessanti: di certo, Verani ne consiglia alcuni imperdibili: “Un film che ho amato tantissimo – ha spiegato – è Foglie al vento del regista finlandese Aki Kaurismäki in programma il 31 luglio: lo consiglio caldamente. Inoltre, segnalo la rassegna dentro la rassegna legata al Premio Cat, tra cui il cinema legato alla musica. Il 24 giugno partiamo con Buena Vista Social Club diretto da Wim Wenders, poi avremo un film biografico su Amy Winehouse, un film biografico su Bob Marley e pellicole interessanti come Gloria!, opera d’esordio di una giovane regista italiana, Margherita Vicario. E poi, per i più cinefili, abbiamo scelto di proporre sette proiezioni in lingua originale, idea molto apprezzata soprattutto dal pubblico più giovane”.

una location speciale

Immancabile il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano, decisiva nel recupero di un luogo abbandonato da anni e ora pronto a divenire una nuova cittadella culturale a disposizione della città. “Abbiamo risolto un problema – ha aggiunto Mario Magnelli della Fondazione – quello di trovare una casa al cinema estivo. Una location, l’ex Caserma Cantore, che ospiterà tanti altri eventi dell’estate culturale piacentina, una bella notizia per i nostri concittadini e una bella soddisfazione per la Fondazione”.

L’ELENCO CON TUTTI I FILM IN PROGRAMMA