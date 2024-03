Fondazione Fare Cinema apre un corso di sceneggiatura, disponibili 12 posti

Novità in arrivo per gli appassionati dell’arte della cinepresa. La Fondazione Fare Cinema ha presentato la nuova edizione de “Lo sceneggiatore – Scrivere per il cinema: dall’idea al film”, un corso gratuito di sceneggiatura finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che si svolgerà da luglio 2024 tra XNL Piacenza e Bobbio (in corrispondenza del Bobbio Film Festival) a febbraio 2025, accompagnato dalla conduzione degli sceneggiatori Bruno Oliviero e Valia Santella.

Il corso, presentato da Paola Pedrazzini (direttrice di Fondazione Fare Cinema) e da Mario Magnelli (vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano), è rivolto a 12 partecipanti e si svilupperà per una durata complessiva di 650 ore.

Tra le novità, ci saranno degli ospiti che arriveranno per gestire workshop dedicati ad arricchire l’esperienza formativa dei partecipanti.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 28 aprile 2024. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito fondazionefarecinema.it