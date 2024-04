Cura di orti e giardini: a Spazio 4.0 un laboratorio per costruire un ciclocoltivatore

Domenica 28 aprile a Spazio 4.0 si imparerà a costruire in autonomia un ciclocoltivatore: un attrezzo antico quanto polifunzionale, adatto all’uso quotidiano e a far fronte alle principali esigenze di chi gestisce uno spazio verde.

appuntamento nell’ambito del festival green

Il laboratorio di auto-costruzione è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza: appuntamento alle 14.00 alla Ciclofficina sociale di Spazio4.0 (via Alessandro Manzoni 21, Piacenza) nell’ambito del primo Homegrown Festival promosso da Cosmonauti Aps.

Per prendere parte alla lezione pratica è necessaria la prenotazione, inviando una mail a [email protected] o compilando il form a questo link.

Materiali e strumenti sono forniti dagli organizzatori. A seguire per tutti i partecipanti del laboratorio aperitivo a cura di Caffè sociale Officine Gutenberg.