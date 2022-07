“Digitale è facile”, partiti i corsi gratuiti. Prossimo appuntamento il 27 luglio

È partita con successo l’iniziativa “Digitale è facile” avviata dal Comune in collaborazione con Fabbrica & Nuvole e Spazio 4.0. Oltre una decina sono stati i cittadini che hanno scelto di partecipare al primo degli incontri gratuiti di facilitazione digitale condotti da una volontaria di servizio civile del Comune nella sede della ex Scuola Azzurra. Incontri che nel pomeriggio si sono ripetuti a Spazio 4.0 con altre persone e che continueranno anche il 27 luglio.

L’obiettivo è quello di dare una mano alle persone nell’attivazione dello spid, nell’iscrizione alla mensa scolastica dei bambini, nella creazione del fascicolo sanitario elettronico, nel cambio residenza e nell’iscrizione Tari e Garanzia giovani, oltre che nell’attivazione di Media Library online, utile per scaricare gratuitamente i libri online del sistema bibliotecario comunale.

“Sono felice di testimoniare che l’amministrazione e in particolare l’ufficio politiche giovanili è impegnato in questi fondamentali percorsi di apertura alla cittadinanza – sottolinea il neoassessore Francesco Brianzi che ieri mattina si è presentato nella sede di Fabbrica e Nuvole in via Roma – uno sforzo che incide sull’utilizzo di importanti servizi online e che si traduce in un più fluido esercizio dei diritti e doveri delle cittadine e dei cittadini. Il valore aggiunto, in questo caso, è dato dalle competenze e dal ruolo di facilitatrici e facilitatori che le giovani e i giovani impegnati nel servizio civile digitale mettono a disposizione della comunità, per la costruzione di una sempre più forte partecipazione e consapevolezza digitale sulla quale il Comune continua ad investire”.