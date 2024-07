Divertimento e unione di culture: sabato a Spazio 4.0 torna “Africa Fiesta”

Torna per il terzo anno Africa Fiesta, la serata organizzata da Bar Ohana al centro di aggregazione polivalente del Comune di Piacenza. L’edizione dello scorso anno ha visto un gran numero di piacentini unirsi in festa alle tante comunità africane che popolano la città. Una serata di divertimento e avvicinamento a diverse culture, grazie alle titolari Monia e Aurora Sica del caffè di Piazzale Roma 9 a Piacenza, che fin dall’inizio hanno aperto le porte del loro bar a ben 27 diverse comunità africane che vivono in città. L’ingresso ala serata è libero.