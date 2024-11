Campetti da calcio, volley e la sistemazione dell’area verde: ecco come sarà Spazio 4.0

La realizzazione di un campo da volley, il ripristino del terreno di gioco del campo da calcio e la sistemazione dell’area verde. Lo prevede il progetto esecutivo per la riqualificazione di Spazio 4, il centro giovanile di via Manzoni a Piacenza, approvato dal Comune per un costo di 50mila euro.

L’intervento, inserito a bilancio con la variazione contabile varata un mese fa, è finanziato con 40mila euro della Regione (i restanti 10mila arrivano da Palazzo Mercanti) nell’ambito del progetto Vega, volto alla sicurezza integrata e alla promozione sociale della zona urbana di Nord-Est che incorpora stazione ferroviaria, quartiere Roma, inizio di viale Sant’Ambrogio, via Colombo, via Gambara, via Manzoni, largo Erfurt e Baia del Re: si tratta complessivamente di 96mila euro di contributo regionale con i quali, oltre alla riqualificazione di Spazio 4, verranno installate due telecamere alla Baia del Re e due in via Gambara.

