Laboratori e musica a tema green: è l’Homegrown Festival, arti e verde

Tre giornate di attività e laboratori gratuiti a tema green aperti a tutta la cittadinanza, alternati a momenti musicali e di condivisione. È la prima edizione dell’Homegrown festival – Arti e verde a Piacenza 2024, organizzato da Cosmonauti Aps e in programma a Spazio4.0 domenica 28 aprile (in via Manzoni 21) e domenica 12 maggio e sabato 25 maggio all’Orto-Frutteto di Santa Maria di Campagna (in via Tramello 15).

VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ

Filo conduttore la scoperta e la valorizzazione delle aree verdi della città, un percorso che passa attraverso la fruizione dei luoghi, la conoscenza e la cura delle colture, oltre che dalla diffusione di pratiche utili e sostenibili. Il festival “Homegrown”, ovvero “coltivato in casa”, esplora le tante possibilità di contatto con la natura nel centro urbano, dalla pedalata tra gli orti e i giardini alla lezione pratica di agroecologia.

“Il festival – sottolinea Giulio Merli, socio fondatore di Cosmonauti Aps – è un’occasione per riunire in un nuovo contenitore le partecipate iniziative che la nostra associazione porta avanti ormai da anni. L’obiettivo è sempre quello di proporre attività pratiche ed esportabili nella propria quotidianità, così da contribuire attivamente alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda e alla qualità delle vita; un sistema virtuoso, che già oggi ci permette di mantenere vivi e accessibili importanti spazi di biodiversità, quali l’orto-frutteto di Santa Maria di Campagna. Laboratori e lezioni sono pensati per offrire esperienze di qualità e coinvolgere una platea più ampia e trasversale possibile, grazie al coinvolgimento di altre realtà del territorio e alla rete che ci sostiene”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL