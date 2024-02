In via Manfredi area pubblica ma chiusa, Comune: “Privato non rispetta gli accordi”

Il cancello è chiuso, il giardino risulta inaccessibile e il privato “contravviene agli accordi presi a suo tempo e formalizzati dal consiglio comunale”. Lo fa sapere l’assessora all’urbanistica Adriana Fantini in merito all’area verde al numero civico 11 di via Manfredi, già oggetto di atti ispettivi: in teoria lo spazio – situato tra i condomini – dovrebbe essere aperto alla collettività, ma di fatto l’accesso è sbarrato.

“Il giardino è a tutti gli effetti classificato come verde pubblico – spiega l’amministrazione Tarasconi – e con delibera 214 del 2005 il consiglio comunale aveva stabilito un accordo con l’amministratore del condominio che si affaccia sul giardino per perimetrarne l’area, posizionare il cancelletto all’ingresso e regolamentarne gli usi. Sulla base di tale convenzione, sottoscritta da entrambe le parti, il privato si è quindi assunto l’onere di prendersi cura dello spazio verde, attraverso l’esercizio di attività quali la sorveglianza, la manutenzione e l’apertura/chiusura. Il problema – conclude il Comune – è che il cancelletto risulta chiuso. Sarà quindi cura dell’amministrazione comunale contattare l’amministratore del condominio che insiste sull’area verde per chiedere conto di questo comportamento“.

La segnalazione di Zanardi – Il problema è stato segnalato dalla consigliera comunale Gloria Zanardi (FdI), che ha presentato un’interrogazione: “Dopo la richiesta, nel 2004, di parere preventivo per l’ampliamento del fabbricato in via Manfredi 11, si attivava il relativo iter urbanistico, illustrato nell’interrogazione, che, tra le altre cose, si concludeva con una convenzione finalizzata alla realizzazione di un’area a verde pubblico con sottostanti autorimesse e la previsione che tale spazio verde dovesse essere realizzato, mantenuto e vigilato a spese della ditta proponente e dei suoi avente causa e, soprattutto, dovesse essere accessibile al pubblico, garantendone la vigilanza e la sicurezza, come altra area verde di proprietà comunale”.

“Già nel 2015, a seguito della sua realizzazione, tra l’altro tardiva rispetto agli interventi sul fabbricato – prosegue Zanardi – l’area non risultava accessibile al pubblico, tanto che veniva proposto un apposito atto ispettivo da un consigliere comunale di allora, successivamente erano comparsi del cartelli sul cancello di ingresso all’area verde che indicavano gli orari di apertura. Oggi non vi sono nemmeno più quelli e il cancello è chiuso”. Zanardi chiede dunque alla giunta “se intende verificare la situazione attuale e il rispetto degli impegni assunti con la convenzione e se intende attivarsi affinché, salvo variazioni intervenute nel tempo di cui nel caso si domanda la relativa documentazione, l’area verde in questione venga resa accessibile al pubblico”.