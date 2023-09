Restyling del Montecucco, ora il vialetto senza barriere. Lega: “Non trascurare l’area”

Dalla rimozione dei cartelli sbiaditi alla realizzazione di un sentiero pedonale adatto anche alle persone in sedia a rotelle. Piccole e grandi manutenzioni caratterizzano il piano di riqualificazione del parco Montecucco, nel quartiere Besurica di Piacenza, che l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni ha varato nelle ultime settimane.

A partire da ottobre, dunque nell’arco di pochi giorni, il Comune darà il via a un’importante opera per “migliorare la fruizione dell’area verde”: la realizzazione di una nuova pavimentazione sul vialetto, “con trattamento ecologico e impregnazione in terra stabilizzata”, cioè più adatta ad essere percorsa dalle carrozzine. In altre parole, senza il fastidioso ostacolo dei sassolini che ne blocca il passaggio. “L’intervento – aggiunge Bongiorni – interesserà l’ingresso del parco in via De Longe, per poi proseguire lungo il sentiero principale del Montecucco fino in strada Malchioda”. E nella prossima primavera, l’ufficio ai lavori pubblici prevede di procedere alla “riqualificazione di circa 30 panchine con la sostituzione di quelle ammalorate”.

La sistemazione del polmone verde alla Besurica, va ricordato, è stata sollecitata a più riprese anche dal consigliere comunale Luca Zandonella (Lega), che ha depositato un’interrogazione alla giunta Tarasconi: “Spiace che per intervenire sul decoro del parco Montecucco – commenta il capogruppo del Carroccio – serva un atto ispettivo. Dovrebbe trattarsi di normale amministrazione, invece per tutta l’estate questa bella area verde è stata trascurata”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: