Locksover: nuovo singolo e videoclip in arrivo per la band piacentina

E’ stato un anno ricco di successi e riconoscimenti per i “Locksover”, gruppo musicale piacentino nato nel febbraio 2020.

La band, composta da Davide Romanini, Andrea Ferdenzi e Alex Zappieri, è riuscita a trovare la propria strada, sfruttando anche il periodo di isolamento per lavorare e produrre nuovi brani. Nonostante il contesto difficile, i Locksover hanno saputo mantenere viva la loro passione per la musica e il desiderio di arrivare al pubblico.

“Ufficialmente siamo nati nel 2020, ma io e Andrea già ci conoscevamo perchè suonavamo in un altro gruppo insieme. Abbiamo deciso di intraprendere questa attività musicale perchè avevamo gusti affini – ha affermato Davide Romanini -. Con la pandemia c’è stato subito un blocco, abbiamo dovuto cominciare con un lavoro da remoto, poi siamo riusciti finalmente a registrare i nostri primi pezzi, insieme al nostro vecchio batterista”.

Nel marzo del 2023, la band ha fatto il suo debutto ufficiale con la pubblicazione di cinque canzoni inedite, distribuite su tutte le piattaforme digitali. Il lavoro di registrazione e produzione artistica è stato affidato a Riccardo Demarosi negli studi “Giardini Sonori” di Piacenza.

riconoscimenti e successi

Il 2023 è stato un anno di affermazione per il gruppo, che ha partecipato al contest Borgosound Festival di Parma, dove ha vinto il premio della giuria come “migliori testi“. Un altro importante traguardo è arrivato nell’estate del 2024, quando i Locksover hanno trionfato al 4You Contest di Borgonovo Valtidone.

Il 2024: Un Nuovo Capitolo per la band

Nonostante Zappieri sia entrato nel gruppo solo nel 2024, la sua integrazione è stata immediata, la struttura ritmica è rimasta solida e decisa, con un sound pieno e diretto.

Nel settembre del 2024, la band ha rilasciato il nuovo singolo “No Panic”, registrato da Riccardo Demarosi presso gli studi Elfo Studio. “Questo brano non è solo un pezzo musicale, ma rappresenta anche un vero e proprio ‘rebranding’ per i Locksover”.

Il gruppo ha scelto come nuovo logo un gorilla con espressione sarcastica, battezzato Julio, un simbolo che racchiude l’essenza della band stessa.

Il 2024 è stato anche l’anno delle performance dal vivo. I Locksover hanno portato la loro musica su palchi di tutta la provincia.

I prossimi appuntamenti sono il 6 dicembre al Kiosko di Piacenza con il “Bonzarockfest” e il 14 dicembre al “Tingel Tangel” di Alseno.

IN ARRIVO UN VIDEOCLIP

Guardando al futuro, i Locksover sono pronti a lanciare un nuovo videoclip per il singolo “404” e hanno in programma di portare la loro musica oltre i confini di Piacenza. “Procediamo sempre passo per passo, senza sovraccaricare. È questo che ci ha permesso di andare sempre bene con il nostro progetto”.