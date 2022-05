Rifondazione comunista: “Murale per i fratelli Reboli una scelta assurda”

Rifondazione Comunista Sinistra Europea Circolo Rosa Luxemburg di Piacenza interviene in merito al murale per ricordare i fratelli Davide e Marco Reboli, capi ultrà del Piacenza prematuramente scomparsi.

Il comunicato

“Non si dovrebbe far politica sulla pelle dei morti, ma questo la Giunta non lo sa e nelle ultime settimane di campagna elettorale ha deciso di appoggiare (anche economicamente??) la realizzazione di un murale allo Stadio Grilli dedicato ai noti picchiatore fascisti e capi ultras Davide e Marco Reboli.

Il Comune glorifica, dunque, due personaggi passati alle cronache per le squalifiche per risse, per aver organizzato aggressioni ai danni di Compagni e Compagne, per aver aggredito addirittura i giocatori del Piacenza Calcio (celebre il video in cui li affronta a muso duro per le prestazioni sul campo) e via dicendo. Insomma, Si dava e Giunta favoriscono ancora una volta una politica d’odio e di violenza senza pensarci su due volte. Che sia forse questo il loro elettorato di riferimento..?

Come Rifondazione Comunista ci sentiamo profondamente offesi (in passato anche iscritti e iscritte alla nostra giovanile furono vittime delle loro aggressioni…) da questa scelta assurda e apprezzeremmo un passo i dietro del Comune perché Piacenza – medaglia d’oro per la Resistenza – non merita di avere sui muri della propria città le facce di due fascisti dichiarati, famosi per urlare in uno stadio e picchiare al di fuori di esso. La nostra città merita di meglio!”