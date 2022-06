Weekend del voto: ampliati gli orari dello sportello comunale di viale Beverora

Il Quic – sportello polifunzionale – di viale Beverora 57, punto di riferimento cui rivolgersi in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi della propria tessera elettorale, osserverà per questo fine settimana orari di apertura prolungati.

Lo sportello, nel weekend che coincide con l’appuntamento elettorale, amplierà quindi gli orari in cui sarà operativo e lo farà già da oggi pomeriggio, quando resterà in funzione fino alle 17.00.

Il Quic accoglierà i cittadini venerdì e sabato dalle 8.15 alle 18.00, nonché domenica in concomitanza con le operazioni di voto, dalle 7.00 alle 23.00.

Nei consueti orari di apertura del venerdì e del sabato mattina (rispettivamente dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 8.15 alle 12.15), gli sportelli di viale Beverora effettueranno anche le abituali pratiche su appuntamento, mentre nel prolungamento pomeridiano e serale, così come per l’intera giornata di domenica, sarà possibile rivolgersi al Quic solo per richieste relative alla tessera elettorale o a carte d’identità scadute, smarrite o illeggibili, che non consentano l’esercizio del diritto di voto.