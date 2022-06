Patti Smith con musica e poesia incanta la basilica di Santa Maria di Campagna

Gran serata di musica, poesia e tocchi mistici in Santa Maria di Campagna: la rockstar Patti Smith si è esibita nell’atteso concerto per i 500 anni della posa della prima pietra. L’evento organizzato dalla Banca di Piacenza era previsto sul sagrato ma è stato spostato all’interno della basilica per l’annunciato maltempo.

La cantautrice originaria di Chicago ha proposto ai 400 spettatori lo spettacolo An evening of poetry and music e si è esibita accompagnata dai figli Jackson alla chitarra e Jasse al pianoforte e da Tony Shanahan al basso e alla chitarra.

Un reading minimalista denso di spiritualità. Il concerto è stato aperto dalla lettura di una preghiera di San Francesco.

“Questa è l’ultima tappa del nostro tour, che bello chiudere in questa magnifica chiesa” ha dichiarato Patti Smith prima di cantare “Greatful”.