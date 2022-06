Stasera Patti Smith a Piacenza. Maltempo, c’è il piano B: concerto in basilica

Il meteo mette a rischio il concerto di Patti Smith previsto stasera davanti a Santa Maria di Campagna. Ma c’è il piano B: all’interno della basilica. Lo fa sapere padre Secondo Ballati, superiore del convento francescano: “In seguito alle previsioni di maltempo per la serata di oggi, abbiamo disposto in via straordinaria la possibilità di svolgere la manifestazione all’interno della basilica, nel rispetto delle normative legate alla pandemia”.

