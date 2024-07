Summertime in Jazz: nel fine settimana in Val Trebbia concerti ed escursioni

Un concerto dietro l’altro per Summertime in Jazz, dopo Morfasso, Travo e Vernasca è la volta di Rivergaro. Ospiterà il concerto di Frida Bollani Magoni e Albert Eno, connubio che si basa su una forte intesa artistica e su una bella amicizia.

Il duo si esibirà sul palco venerdì 26 luglio alle 21:30, presentando sul sagrato della chiesa di Sant’Agata a Rivergaro il loro spettacolo intitolato “Voices”

La settimana non stop si chiude nel pomeriggio di domenica 28 luglio alle ore 18:00 con la classica alla Pietra Perduca in concomitanza con la festa di Sant’Anna, in uno dei luoghi più simbolici di tutta la Val Trebbia. Quest’anno a suonare sarà una colonna del Piacenza Jazz Club come Gianni Satta alla tromba e flicorno in quartetto insieme a Mauro Sanna al trombone, Corrado Caruana alla chitarra e Stefano Carrara al contrabbasso.

Visto il grande successo riscosso lo scorso anno, viene riproposta anche l’escursione prima del concerto in collaborazione con il gruppo di guide ambientali escursionistiche dei Calcaterra. Il percorso prevede un giro ad anello tra Pietra Parcellara e Pietra Perduca, alla scoperta di un territorio ricco di storia e di biodiversità. Il gruppo di coloro che avranno prenotato insieme a una guida esperta partirà alle 16.00 per un interessante percorso adatto a tutti della durata di un paio d’ore che tornerà in tempo per l’inizio del concerto.