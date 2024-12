Placentia Gospel Choir, sabato concerto di Natale in Collegiata a Castello

Sabato 14 dicembre alle 21 la Collegiata di Castel San Giovanni ospita il concerto del Placentia Gospel Choir. La formazione diretta dal maestro Francesco Zarbano si cimenterà in un concerto natalizio durante un evento che Confindustria, in collaborazione con il Comune, ha deciso di regalare alla città capofila della valtidone. L’ingresso sarà quindi gratuito. Il concerto sarà un’occasione per tuffarsi nelle atmosfere natalizie attraverso il veicolo della musica, ed in particolare della musica gospel.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’