Successo per il Festival MusicMediale tra maratone musicali e omaggio a Perotti

“Edo è la musica”. Un emozionato Andrea Papamarenghi, dell’associazione “Il Ritmo del Cuore”, ha ricordato così il nipote Edoardo Lusardi, studente di percussioni del Conservatorio Nicolini scomparso nell’aprile 2019, durante la consegna di cinque borse di studio a cinque allievi dell’università musicale di via Santa Franca. Nel corso della maratona di musica novecentesca, inserita all’interno del Festival MusicMediale, l’associazione benefica, nata per ricordare Edoardo, ha premiato quindi Vittorio Lanzi (violoncello), Ginevra Paniati (pianoforte), Nicolò Ricci (pianoforte), Fiamma Nola (flauto) ed

Elia Moceri (percussioni). Dopo i ringraziamenti della direttrice del Conservatorio Maria Grazia Petrali sul palco del Salone dei Concerti è salito il presidente Massimo Trespidi per ricordare lo scultore piacentino Paolo Perotti, omaggiato anche con l’esecuzione del Preludio della Suite nr. 2 di J.S. Bach eseguita dal giovane Vittorio Lanzi al violoncello. “Qui in Conservatorio custodiamo tre sculture lignee di Perotti che ci ha donato alcuni anni fa – ha sottolineato Trespidi -. La memoria di Paolo, e della sua arte, vive così all’interno del Nicolini e all’interno della cultura piacentina”.

Contemporaneamente nelle aule di Xnl Musica di Palazzo XNL, proseguiva il Festival MusicMediale durante il quale il pubblico ha assistito a installazioni interattive, realizzate dagli allievi dei corsi di musica applicata e tecnico del suono,

con l’integrazione di diversi linguaggi e forme espressive come musica, suono, fotografia, video, realtà virtuale, audio immersivo.