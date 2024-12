Successo per il gruppo di giovani musicisti del Nicolini in concerto al centro Gotico

È stato un evento, quello di domenica 8 dicembre al centro Gotico, che ha lasciato il segno e che ha confermato nuovamente il talento e la versatilità dei musicisti del Conservatorio Nicolini, l’università piacentina che ha trasformato il centro commerciale in un palcoscenico sonoro che ha incantato gli appassionati di musica e non solo con il concerto del Percussion Ensemble.

Il gruppo di giovani talenti, diretto dal maestro Loris Stefanuto, docente della classe di percussioni del conservatorio che ha guidato i musicisti in un vero e proprio viaggio attraverso diversi universi musicali, ha saputo amalgamare sonorità provenienti da repertori contemporanei, ritmi etnici e influenze jazzistiche grazie anche alla straordinaria gamma di strumenti utilizzati. Dai timpani alle marimbe, passando per i vibrafoni, xilofoni, bonghi, congas, gong e la batteria; ogni strumento ha contribuito a creare una sinfonia di suoni in continua evoluzione.