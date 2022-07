Stralunà Festival, Piacenza diventa la città del circo dal 15 al 17 luglio

“Stralunà significa diversità di contenuti, straordinarietà e significa anche sogno attraverso l’arte”. Sono le parole di Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano che nella tarda mattinata di oggi ha presentato insieme ai rappresentanti di Manicomics Teatro la seconda edizione di Stralunà Festival.

La manifestazione di circo contemporaneo si terrà all’arena Daturi, all’ombra del palazzo Farnese e amplia le attrattive dedicate a famiglie, bambini e ragazzi. “Siamo cresciuti, compiamo il secondo anno e abbiamo deciso di triplicare le installazioni – spiega il direttore artistico Rolando Tarquini – a colorare l’arena Daturici sarà la grande tenda di Magda Clan, inoltre ci saranno altre due arene allestite del cordata For e del teatro Bandito”.

Traquini invita a partecipare in numerosi alla tre giorni di festival, sottolineando in particolare l’esibizione della compagnia francese Soralino che sta entusiasmando il pubblico in tutte le tappe europee toccate. “Venerdì e domenica ci saranno tre spettacoli, la giornata di sabato sarà caratterizzata da ben quattro spettacoli – afferma il direttore artistico -. Ci saranno anche spazi dedicati ai bambini che potranno divertirsi con i giochi antichi, punti ricreativi, mercatini di artigianato e prodotti vintage e naturalmente, come l’anno scorso, anche un’area dedicata allo street food”.

Quest’anno per la prima volta, la Fondazione e Manicomics Teatro hanno instaurato una collaborazione per un progetto unico caratterizzato da tanti eventi. “Teatro e comunità per investire nel nostro territorio attraverso l’arte e la cultura” hanno spèiegato Reggi e Tarquini.

Oltre alla Fondazione hanno sostenuto il Stralunà Festival anche il comune di Piuacenza attraverso l’inserimento della manifestazione nel programma dell’Estate Farnese, la Regione Emilia-Romagna, il ministero della Cultura e Emilia Informatica che ha contribuito attraverso l’Art Bonus.