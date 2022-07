La ricerca della felicità nel libro “Le piccole speranze” di Annalisa Trabacchi

La libreria Fahrenheit ha ospitato la presentazione del romanzo “Le piccole speranze”, scritto da Annalisa Trabacchi e pubblicato da Book Road Editore. L’autrice, che ha iniziato come giornalista, insegna greco e latino al liceo classico di Piacenza da ormai vent’anni, ma non ha mai abbandonato la sua passione per la scrittura, coltivata tramite il coordinamento della redazione del giornale del liceo: “Le piccole speranze” è il suo primo libro e racconta, attraverso lo sguardo della sua protagonista, uno spaccato generazionale di vita che si concentra soprattutto sul mondo femminile. L’autrice ha dialogato con la giornalista Barbara Belzini.

Teresa è un’insegnante quasi cinquantenne: ha due figli adolescenti, un marito che comincia a sentire lontano, una certa insoddisfazione cronica che combatte mangiando troppo (“…odore di freddo, sugo rappreso e plastica, il mio preferito quando ho una malinconia da mettere in fuga”). Ma ogni cosa è destinata a cambiare quando, dopo vent’anni, nella sua vita ritorna Caterina, la sua migliore amica dai tempi del liceo, con un figlio problematico, convalescente dopo un infortunio sportivo, un passato mai condiviso, e l’apparente intenzione di riprendere i rapporti da dove li aveva lasciati. Con una prosa curata e sottile l’autrice, attraverso il percorso di Teresa e il suo sincero e a volte duro confronto con l’amica, porta il lettore verso una serie di false piste per poi metterlo di fronte a una serie di scelte per niente scontate.