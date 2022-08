Provincia, il centrodestra candida Galvani a presidente: “Competenza ed esperienza”

Sarà il sindaco di Rottofreno Paola Galvani la portacolori del centrodestra alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Piacenza, in programma il 24 settembre. Saranno chiamati a votare gli amministratori dei Comuni del territorio. I sindaci e le segreterie dei partiti, con Lega, Forza Italia e FdI in testa, evidenziano “le grandi capacità, la competenza e l’esperienza” di Galvani, già vicepresidente dell’ente di corso Garibaldi durante la presidenza di Patrizia Barbieri.

CENTROSINISTRA – Il centrosinistra potrebbe invece puntare su Monica Patelli, neosindaco di Borgonovo, perché la sua natura più civica potrebbe intercettare il voto degli amministratori senza partito, il vero ago della bilancia. Non c’è ancora la conferma ufficiale. Resta qualche giorno di tempo – entro il 4 settembre – per presentare gli aspiranti presidenti, senza liste di candidati consiglieri a sostenerli visto che non si vota per il consiglio provinciale, rinnovato nel dicembre 2021 e in carica quindi fino al 2023.