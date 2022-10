“Ti ho sempre voluto bene”: nella nebbiosa Piacenza il noir di Daniele Camia

Il titolo è un omaggio alla canzone “T’al dig in piansitein”. Si chiama “Ti ho sempre voluto bene” ed è l’ultimo volume del piacentino classe 1977 Daniele Camia, in arte Antoine Daniel Lion.

Un omicidio, un quadro e una bottiglia di champagne fanno da cornice al viaggio che il protagonista compie da Venezia a una nebbiosa Piacenza, procedendo a ritroso tra i propri ricordi, l’amore e il passato.

Daniele Camia ha pubblicato poesie per Editrice Nuovi Autori (1999), poi altre liriche per Libroitaliano (2000, 2001). Nel 2005, ha pubblicato un racconto nella raccolta “Taboo&Totem” edita da Vicolo del Pavone. Successivamente, Antoine Daniel Lion ha pubblicato vari romanzi, collaborato ad altre raccolte di poesia e narrativa e racconti autopubblicatto con Ilmiolibro. Ha ottenuto diversi riconoscimenti. “Questo romanzo – spiega l’autore – trae ispirazione dalle foto pubblicate sui social di una ex collega e dal cugino di mia moglie”.