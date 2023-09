Ridurre gli infortuni nei lavori su ponteggi: in prefettura presentato il piano

Contribuire a ridurre gli infortuni legati alla caduta dall’alto nei lavori su ponteggi. È questo uno degli obiettivi del “Piano mirato di prevenzione PP7 della Regione Emilia Romagna: la prevenzione in edilizia” presentato ieri in prefettura a Piacenza e pronto ad essere attuato dal servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Ausl di Piacenza.

Durante l’incontro, aperto dai saluti istituzionali del prefetto Daniela Lupo, del responsabile del programma prevenzione in edilizia della Regione Maria Teresa Cella e del presidente dell’ente Scuola Edile Matteo Raffi, sono stati illustrati il documento “Buone pratiche per la prevenzione del rischio di cadute dall’alto nei lavori in quota con uso di ponteggi”, le liste di autovalutazione in esso contenute e il materiale formativo messo a disposizione dei tecnici delle scuole edili e degli ordini professionali e tecnici, che collaboreranno operativamente alla realizzazione del Piano nell’ambito territoriale dell’Ausl di Piacenza.

Il documento racchiude le indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare nei lavori in quota con utilizzo di ponteggi; le liste di autovalutazione, invece, sono finalizzate ad aiutare le aziende a verificare sul campo, in ogni cantiere dove operano, la completezza e correttezza delle misure adottate.

Oltre a questi strumenti, si aggiungono anche pacchetti formativi dedicati ai tecnici delle imprese. L’intento è quello di migliorare l’attuazione delle misure di prevenzione da parte delle aziende nel settore delle costruzioni, attraverso la gestione del rischio infortunistico legato ai lavori in quota, in cui si utilizzano i ponteggi metallici.

“Prosegue grazie al contributo di tutte le componenti – spiega il prefetto – l’attività congiunta di sensibilizzazione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema delle cadute dall’alto era stato evidenziato anche dal questionario somministrato agli operatori economici del settore edilizia ed oggetto di uno specifico incontro con gli esperti dell’Ausl nell’ambito del ciclo di incontri sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il piano mirato di prevenzione in edilizia, che vede la collaborazione tra l’Ausl e la Scuola Edile, rappresenta un valido strumento di prevenzione a tutela della sicurezza dei lavoratori”.

IL COMUNICATO DELLA PREFETTURA