Legalità negli appalti, il prefetto firma le intese con Farini e Castelvetro

Nella giornata di oggi il prefetto di Piacenza Paolo Ponta ha sottoscritto due “Intese di legalità” per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, rispettivamente con i sindaci di Farini e di Castelvetro.

Si tratta di protocolli finalizzati a estendere i controlli antimafia sulle imprese appaltatrici, subappaltatrici e fornitori di opere e di servizi con le pubbliche amministrazioni a salvaguardia dell’economia legale.

Ad oggi sono 36 le intese in vigore nella nostra provincia: 32 con altrettanti Comuni compreso quello di Piacenza, poi con Provincia, Ausl, Consorzio di bonifica e Acer.

Protocolli che consentono un controllo più incisivo e frequente sulla integrità delle imprese che contraggono con le pubbliche amministrazioni, contribuendo notevolmente alla legalità del sistema economico e del territorio in generale.