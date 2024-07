Alcol, droga e velocità: in un mese ritirate 24 patenti e 280 grammi di stupefacenti

Controllo del territorio. Nel mese di giugno sono stati effettuati 27 servizi straordinari organizzati dalla prefettura di Piacenza in sinergia con le specialità e con il contingente delle unità militari assegnate nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”. Sottoposti a controllo anche esercizi commerciali, bar, tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.

Le zone interessate sono state la via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, via Emilia Pavese, Piazzale Genova, via Colombo, via Caorsana, via Zanardi Landi via Conciliazione, via Colombo, zona Pubblico Passeggio e, in provincia, in particolare il comune di Castel San Giovanni. Sottoposti a controllo anche esercizi commerciali, bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.

In totale sono stati svolti 1.282 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, segnalate 39 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, denunciati due soggetti all’Autorità giudiziaria e arrestati altri due per il medesimo reato. Durante le operazioni sono state sequestrati oltre 280 grammi di sostanze stupefacenti.

Violazioni codice della strada

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, nel mese di giugno 2024 le Forze statali hanno accertato 99 infrazioni, di cui 15 per eccesso di velocità, 6 per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Infine, sono state ritirate 24 patenti e 5 carte di circolazione e disposti 18 sequestri di veicoli e un fermo.

Nello stesso periodo l’Ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 46 provvedimenti di sospensione. Analogamente il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato 32 colloqui, emanando 22 provvedimenti sanzionatori e 10 ammonizioni per prima segnalazione.