In un mese 118 incidenti, 641 violazioni dei limiti della velocità e 33 patenti ritirate

Controlli e servizi straordinari a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori, dell’abusivismo e delle condotte di guida a rischio disposti dal prefetto Paolo Ponta, d’intesa con i vertici provinciali delle forze di polizia, il presidente della Provincia e il sindaco del Comune di Piacenza. In totale sono stati 1.548 i controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari nel mese di marzo.

Droga e guida in stato di ebbrezza

Nello stesso mese sono state segnalate 27 persone alla prefettura di Piacenza per uso personale di sostanze stupefacenti e denunciate tre per spaccio. Con riferimento alle violazioni del codice della strada sono state accertate 2.323 infrazioni, di cui 15 per stato di ebbrezza.

118 incidenti stradali in un mese, ritirate 33 patenti

A seguito dei controlli sono state ritirate 33 patenti e 12 carte di circolazione e disposti 13 sequestri di veicoli. In 31 giorni sono stati rilevati in totale 118 incidenti. Sempre a riguardo del mese di marzo, l’Ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 70 provvedimenti di sospensione. Il nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato 41 colloqui, emanando 24 provvedimenti sanzionatori e 17 ammonizioni per prima segnalazione.

641 violazioni dei limiti della velocità

Riguardo ai controlli con dispositivi mobili, disposti dal prefetto in sede di Osservatorio per l’incidentalità, coordinati dalla Sezione di Polizia Stradale, sono state rilevate lungo le arterie più trafficate complessivamente 641 violazioni dei limiti di velocità.