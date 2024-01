Nel 2023 ritirate quasi 400 patenti e 7.423 violazioni dei limiti di velocità

La prefettura di Piacenza ha diramato l’esito dei controlli straordinari di prevenzione e controllo del territorio condotti dalle forze dell’ordine durante le festività natalizie appena trascorse. Servizi che hanno visto l’impiego, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, di 15 unità dell’esercito nella vigilanza su turni prestabiliti alle zone adiacenti alla stazione ferroviaria.

Sul fronte del controllo del territorio sono stati effettuati, tra gli altri, 208 servizi straordinari che hanno interessato – in città – le zone di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, Piazzale Roma, Piazzale Milano, via Colombo e via Landi, servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile, l’area della stazione ferroviaria, i Giardini Margherita, e in provincia in particolare i comuni di Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Borgonovo Val Tidone e Monticelli. I controlli hanno riguardato anche esercizi commerciali, sale gioco, luoghi di ritrovo e i relativi avventori.

L’ESITO DEI CONTROLLI CONDOTTI NEL 2023 – La prefettura ha inoltre diramato l’esito dei controlli condotti in tutto l’arco dell’anno appena trascorso: in totale ammontano a 17.100 i controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi giudiziari; 2.829 le violazioni del Codice della strada rilevate; 394 le segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti; 129 le denunce per spaccio di droga; 381 le patenti ritirate e 152 i veicoli sequestrati; 144 le carte di circolazione ritirate, 848 gli incidenti stradali rilevati.

Nello stesso periodo, l’ufficio patenti della prefettura ha emanato complessivamente 790 provvedimenti di sospensione, di cui 116 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna, nonché 72 di revoca (di cui 44 ai sensi in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna).

Il Nucleo operativo tossicodipendenze della prefettura ha effettuato 426 colloqui, emanando 216 provvedimenti sanzionatori e 210 ammonizioni per prima segnalazione.

Riguardo ai controlli con dispositivi mobili disposti dal prefetto in sede di osservatorio per l’Incidentalità (coordinati dalla sezione di polizia stradale e a cui partecipano la polizia provinciale, la polizia locale di Piacenza, la polizia dell’Unione Valtrebbia Valluretta, la polizia dell’Unione Valnure Valchero, la polizia locale di Caorso e la polizia locale di Cortemaggiore) sono state rilevate nel periodo che va dal 1° marzo 2023 al 31 dicembre 2023 lungo le arterie più trafficate (tra le quali Strada Farnesiana, via Einaudi nel capoluogo e le Statali 45, 10 e 654, oltre alla Strada provinciale 587, complessivamente 7.423 violazioni dei limiti di velocità”.