Usata per nascondere la droga e violentata: tredicenne vittima di due giovani

Una ragazzina di tredici anni sfruttata per nascondere la droga e abusata sessualmente. I presunti responsabili di questa drammatica vicenda sono stati individuati e raggiunti da misure cautelari dopo un’indagine lampo della squadra mobile della questura di Piacenza. Uno si trova nel carcere delle Novate, l’altro è stato sottoposto all’obbligo di firma e al divieto di dimora a Piacenza.

la ricostruzione

Il fatto è avvenuto in città alla fine della scorsa settimana. Tutto è nato in seguito a quello che appariva un diverbio in famiglia che ha suscitato apprensione tra i vicini di casa che, preoccupati per la situazione, hanno telefonato al 113. Sul posto è arrivato un equipaggio della volante, i cui agenti hanno calmato gli animi. A poco a poco, è emersa una vicenda inquietante di cui hanno finito per occuparsi gli investigatori della squadra mobile. Sulla notizia viene mantenuto il riserbo, ma da indiscrezioni si è appreso che la vittima, una ragazzina tredicenne, sarebbe stata sfruttata da due giovani: un piacentino e un lombardo, poco più che ventenni, per custodire hashish e marijuana.

I due sarebbero entrati in contatto con la tredicenne attraverso amicizie comuni e ne avrebbero approfittato per lasciarle in casa un certo quantitativo di droga contando sul fatto che per lei vi sarebbero stati meno rischi di essere scoperta da parte della polizia.

L’espediente sarebbe diventato un modo per avvicinare la tredicenne da parte di uno dei due amici che alla fine avrebbe abusato sessualmente della minorenne.

L’altro, il ragazzo lombardo, sarebbe rimasto coinvolto in questa vicenda solo in relazione alla droga e per tale motivo è scampato all’arresto, rimanendo sottoposto a misure restrittive meno gravi: l’obbligo di firma in Questura e divieto di dimora a Piacenza.