Spaccio, guadagnò 140mila euro in un mese: condannato in Appello a nove anni

Lo spaccio al dettaglio gli aveva reso 140 mila euro in un mese circa. “Ha organizzato un’ampia attività di spaccio, acquistando in Lombardia considerevoli quantità di droga (in particolare cocaina ed eroina e vendendola per lo più a Piacenza”. È questo un passaggio delle motivazioni della sentenza della Quarta sezione penale della Corte d’appello di Bologna che ha confermato nove anni di pena per Jabrane Rachid marocchino di 37 anni.

Per gli investigatori dell’Arma era un capo dello spaccio cittadino, per tale motivo in primo grado a Piacenza dal Gip (con uno sconto di un terzo di pena) era stato condannato lo scorso anno a nove anni. La sentenza è stata confermata mesi dopo in appello e solo recentemente sono state rese pubbliche le motivazioni. Con Rachid è stata confermata la pena a due anni per il suo contabile: Mohamed Bagha.

Spaccio di droga durante la pandemia

Rachid detto Nawfal secondo le indagini dei carabinieri di Piacenza nel marzo 2020 (epoca in cui iniziarono le indagini) era il punto di riferimento dello spaccio cittadino durante i terribili mesi del lockdown disposto a causa della pandemia di Covid.