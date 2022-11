Acer: Marco Bergonzi è il nuovo presidente. Nel cda Pezzani e Rossi

Marco Bergonzi è il nuovo presidente di Acer Piacenza. E’ stato eletto all’unanimità dai sindaci dei Comuni della Conferenza degli enti. Si è registrata la più alta partecipazione degli ultimi anni, 75%. Gli altri due componenti del Cda di Acer Piacenza sono Andrea Pezzani e Ilaria Rossi.

Marco Bergonzi, laureato in Giurisprudenza, ha 59 anni, è di Piacenza ed è un imprenditore e dirigente d’azienda. Ha ricoperto vari incarichi dirigenziali in importanti aziende private: manager in una grande azienda produttrice di sistemi per l’abbattimento delle sostanze inquinanti, responsabile degli acquisti in un’azienda leader nel settore automotive, operatore commerciale nella telefonia mobile, responsabile commerciale di un’azienda metalmeccanica e inviato commerciale in Somalia per la fornitura di macchine movimento terra. La sua carriera politica ha avuto inizio nel 1997, come consigliere comunale a Rovegno (Ge), dal 1994 al 1998 è stato consigliere di circoscrizione a Piacenza, poi membro del Consiglio generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dal 2009 al 2014 consigliere provinciale per il Pd e dal 2014 al 2018 deputato della XVII legislatura e componente delle commissioni Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e della commissione Politiche dell’Unione Europea. Nel 2018 è stato anche Osservatore internazionale alle elezioni presidenziali in Russia. E’ anche membro del consiglio direttivo dell’ISREC (Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea), nonchè del Segretariato permanente del Summit mondiale dei Premi Nobel per la Pace e consigliere per gli Affari istituzionali della Fondazione Gorbaciov.

Andrea Pezzani, laureato in Architettura e in conservazione dei Beni culturali, ha 65 anni ed è nato a Fiorenzuola d’Arda. Dopo l’attività di libero professionista, è divenuto un dirigente della Sogin, disattivazione impianti nucleari, dove ha ricoperto diversi incarichi: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei siti Sogin, attività di progettazione e direzione lavori in vari cantieri Sogin, responsabile della disattivazione del sito di Bosco Marengo, direttore operativo del cantiere Cemex a Saluggia (Vercelli). Sul fronte politico, è stato dal 1997 al 2001 consigliere comunale a Fiorenzuola d’Arda, dal 1999 al 2004 assessore ai Lavori pubblici, Edilizia scolastica e Protezione civile della Provincia di Piacenza e dal 2016 al 2021 presidente del Consiglio comunale di Fiorenzuola d’Arda.

Ilaria Rossi, laureata in Economia, commercialista, ha 49 anni ed è originaria di Podenzano. Si è laureata nel 1996 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, nel 2000 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e dal 2002 è abilitata anche come revisore legale. Dal 2001 esercita la professione di dottore commercialista a Piacenza con studio in via San Siro.