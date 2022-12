Concerto dal palazzo vescovile. “Un palco unico per fare gli auguri in musica”

Un bellissimo ed emozionante palco per fare gli auguri a tutti i cittadini di Piacenza. Durante il pomeriggio della vigilia di Natale, piazza Duomo si è trasformata in un grande teatro e il palazzo vescovile nell’originale palco da dove si sono esibiti la cantante Georgia Ciavatta accompagnata dalla chitarra di Renato Podestà. Un palco particolare quanto emozionate utilizzato per fare i migliori auguri ai cittadini piacentini, auguri in musica.

“Sono molto felice di condividere il balcone del palazzo vescovile con Renato – le parole di Georgia Ciavatta prima dell’inizio dell’esibizione -, siamo amici da vent’anni e dallo stesso tempo suoniamo insieme con grande entusiasmo”. Il duo di artisti e, allo stesso tempo, amici ha proposto una scaletta variegata molto apprezzata dai tanti cittadini presenti. “Brani dedicati al periodo natalizio di respiro internazionale – spiegano – e tratti dall’American Songbook, ma non solo anche canzoni gospel e qualche sfumatura di tipo tradizionale e liturgico”. “Di solito chi suona è abituato a stare sopra alla gente, ma non così tanto, quindi è un momento molto particolare ed emozionate” commenta Podestà.

Il concerto dal balcone di palazzo vescovile è stato organizzato nell’ambito della rassegna culturale “Natale ad Arte” ed è riuscito nell’intento di scaldare i cuori dei tanti cittadini presenti.