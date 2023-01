Galleria Alberoni: incontro con Odino Faccia, cantautore del Papa e candidato al Nobel

Domenica prossima 5 febbraio 2023, alle ore 17 va in scena alla Galleria Alberoni di Piacenza, un evento speciale nell’ambito della mostra “Costruttori di pace”, che presenta dieci premi Nobel per la pace e due Pontefici nei ritratti realizzati da Franco Scepi.

Arriva infatti a Piacenza dall’Argentina, e specificamente per questo evento, Odino Faccia, cantante argentino noto in tutto il mondo per essere autore di canzoni composte con Papa Francesco, nonché per il suo instancabile impegno per la costruzione di un mondo e di un’umanità di pace, attività che gli è valsa la recente candidatura al Premio Nobel per la Pace 2023. Odino Faccia sarà sul palco della Sala degli Arazzi, per raccontare la sua attività artistica, i suoi progetti e il suo impegno di costruttore di pace in una conversazione con il giornalista Giovanni Volpi.

L’evento, che sarà introdotto dai saluti di Giorgio Braghieri, presidente Opera Pia Alberoni e Marzio Dallagiovanna, presidente Fondazione Gorbachev, è aperto a tutti, con accesso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili in sala.

Nell’occasione dell’incontro con Odino Faccia la mostra costruttori di pace sarà visitabile gratuitamente dalle ore 15.30 fino alle ore 17, quando avrà inizio la conversazione in Sala Arazzi.

