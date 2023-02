Scoperta l’antica cava della pietra del Duomo. E’ stata acquistata dalla Diocesi

E’ stata scoperta la cava dalla quale è stata ricavata la pietra per i restauri del duomo di Piacenza. Si trova in un bosco vicino alla Rocca d’Olgisio, lambito dalle acque del torrente Chiarone. L’Opera del Duomo ha acquistato bosco e terreno dal proprietario privato.

Dunque è stata ritrovata la cava di pietra arenaria servita per i grandi restauri del 1900, ma c’è il forte sospetto che si tratti di quella da cui furono tratte le pietre originali per costruire la cattedrale ben novecento anni fa. Ed è prevista un’indagine con specialisti per accertarlo.

L’articolo di Patrizia Soffientini su Libertà