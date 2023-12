Lanciano petardo in Duomo durante la messa del vescovo. Paura tra i presenti

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, in Duomo a Piacenza. Nel corso della messa presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto ignoti hanno lanciato un petardo all’interno della cattedrale e sono fuggiti. Lo scoppio ha creato panico e preoccupazione tra i presenti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto era presente un militare in borghese che ha raggiunto l’ingresso, ma dell’autore del gesto non c’èra traccia. Sono partite le indagini.