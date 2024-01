Altoè, petardo davanti al ristorante: tavolino distrutto. “Potevano farsi male”

Un tavolino all’esterno di un ristorante di Altoè è andato in mille pezzi a seguito di un petardo fatto scoppiare da ignoti nel pomeriggio di domenica.

Forse una ragazzata, anche se qualcuno ha visto un’auto allontanarsi appena dopo il boato che si è diffuso nelle vicinanze – e quindi si potrebbe trattare di maggiorenni -, ma ci si domanda: non c’è più il rispetto per le cose degli altri? Il piccolo tavolo in plastica si trovava all’esterno dell’osteria Al Cavaliere nero di Altoè nel comune di Podenzano che in questi giorni è chiuso per ferie. Il titolare si è accorto dell’accaduto la sera stessa quando è passato a vedere se era tutto in ordine. Due vicini erano appena scesi perché avevano sentito un forte rumore come di una esplosione e hanno notato due persone salire su un’auto e andarsene. Si sono così accorti che nel piazzale parcheggio dell’osteria erano sparsi pezzi del tavolino, che erano volati anche contro le vetrate del locale.

“Era un tavolino di plastica, piccolo, dal valore irrisorio – osserva il titolare Edo Rossi – e sicuramente sarà stata una ragazzata e non penso nemmeno sia una cosa personale contro il locale o contro di me, ma sono gesti pericolosi. Dallo scoppio sono partiti anche i sassolini che ricoprono il piazzale. Potevano farsi male anche loro”. L’accaduto è stato segnalato ai carabinieri. Una situazione simile si è verificata nei giorni scorsi al centro sportivo comunale “Valla” dove ignoti hanno fatto scoppiare petardi nel campo polivalente scoperto gestito dall’associazione sportiva Basket Podenzano, provocando piccole bruciature alla pavimentazione che era stata rifatta di recente e su cui giocano squadre di calcetto e basket.