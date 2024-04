Podenzano, a giugno torna il torneo di calcio a cinque dedicato ad Andrea Cavanna

“Podenzano non ti dimentica” è lo slogan con il quale torna anche quest’anno – più precisamente i primi due fine settimana di giugno – la terza edizione del torneo di calcio a cinque dedicato ad Andrea Cavanna, trentenne calciatore del San Giuseppe tragicamente scomparso in un incidente d’auto la notte del 13 febbraio 2022.

i dettagli dle torneo benefico

Il torneo si terrà come gli altri anni sul campo “Gianni Rubini” di Podenzano, seguendo lo stesso format della scorsa edizione: 16 squadre, tesseramento libero (iscrizione tramite WhatsApp ai numeri 328.4566565 oppure 347.6979241) e l’obbligo per ogni squadra di schierare in campo almeno una donna.

lotteria con le maglie dei campioni di serie a

Vera chicca del torneo, la lotteria con le maglie originali (alcune anche autografate) dei campioni di Serie A e Serie B, a cui si aggiungeranno anche quelle del volley con la Gas Sales Bluenergy Piacenza tra le new entry di quest’anno.

UNA NUOVA ASSOCIAZIONE

E a proposito di novità, Luigi Cattaneo e Antonio Bardugoni (ideatori e organizzatori del torneo) hanno dato vita, insieme ad un gruppo di amici, all’associazione no profit “Quelli di Pode”, che da quest’anno si pone come obiettivo la creazione di tante altre manifestazioni a sfondo benefico.

LA SCORSA EDIZIONE RACCOLTI oltre 6mila EURO

La scorsa edizione del torneo dedicato a Cavanna riuscì a raccogliere oltre 6mila euro, successivamente devoluti a Croce Rossa di Podenzano e Farini, all’Assofa di Podenzano e alla Casa di riposo Ceresa di San Giorgio. “Quest’anno – assicura Cattaneo – vogliamo fare ancora meglio, partendo con l’obiettivo di raccogliere ancora più fondi da devolvere in beneficenza. Oltre ai volontari della nostra nuova associazione vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono spese affinché questa terza edizione possa avere inizio: Alessandro De Vitis, grande amico di Andrea che si sta adoperando personalmente per la raccolta delle maglie, Eusebio Di Francesco, Elisabetta Curti, Simone Inzaghi, Daniele Bernazzani, Paolo Armenia e ovviamente il Piacenza Calcio“.

Il torneo di calcio a cinque dedicato ad Andrea Cavanna è organizzato con il patrocinio del Comune di Podenzano e il sostegno di vari sponsor. Le iscrizioni sono già aperte e termineranno il 24 maggio.