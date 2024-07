Una notte di festa e di sport a Gropparello, dopo 15 ore di torneo vince “La Bettola”

Era iniziato con un misto di tristezza e rabbia per la brutta prestazione dell’Italia allenata da Luciano Spalletti agli ottavi di finale degli Europei di Germania. È terminata con la gioia e i festeggiamenti della formazione “La Bettola” che ha conquistato la quarta edizione del Torneo notturno di calcio organizzato da Promis Gruparel.

Nel mezzo 15 ore di divertimento, partite, musica e festa no stop a cavallo tra sabato e domenica al campo sportivo Ettore Rosso. L’iniziativa è iniziata infatti con il match tra Svizzera-Italia visto da oltre 200 persone che hanno tifato e, purtroppo, sofferto insieme l’eliminazione degli azzurri. Gli Europei hanno poi lasciato spazio ai tre terreni di gioco ricreati nel campo dove si sono disputate le fasi iniziali.

Sono state 19 le squadre iscritte alla manifestazione provenienti da tutta la provincia. Dopo una notte di esultanze, gol e scivolate disperate le migliori otto quando ormai iniziava a intravedersi l’alba nel cielo sopra Gropparello si sono giocate l’accesso alla finalissima che ha visto la sfida tra “Trenta scudetti al bar” e “La Bettola”.

“Una notte di festa”

Al termine di una finalissima combattuta, i ragazzi con la maglia fosforescente de “La Bettola” hanno messo le mani sul trofeo trascinati dalle parate di Luca Buzzoni, eletto miglior portiere, e dai gol di Fal Ibra, vincitore del titolo di capocannoniere del torneo. La statuetta del miglior giocatore è andata invece a Alessio Casella che nonostante il gol in finale non è riuscito a regalare ai suoi l’agognata vittoria.

“È stata una bellissima notte di festa – la soddisfazione di Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel -. Si tratta di un evento particolare impossibile da realizzare se non fosse per il grande impegno di decine di volontari impegnati dalle sei di pomeriggio alla mattina del giorno dopo”. Per i ragazzi della Promis qualche giorno di pausa poi via all’ennesimo evento dell’estate gropparellese.

Il Torneo dei Rioni

Martedì 16 luglio inizia il Torneo dei Rioni che quest’anno celebra la sua 18esima edizione. Una competizione sportiva tra squadre che rappresentano località e frazioni del territorio comunale di Gropparello, da Obolo a Veggiola. “Come sempre ogni serata fino alla finalissima di venerdì 26 luglio sarà accompagnata da musica e buon cibo. Tra i piatti che proporremo non mancherà la tanto amata bortellina” sottolinea Maggi.

Gem Boy e Tricarico alla Festa dei Cuion

La grande festa dell’estate gropparellese poi si manifesterà dal 2 al 4 agosto nel piazzale di via IV novembre. Nelle tre serate di “Festa dei Cuion” si daranno il cambio sul palco gli Sticky Fingers, i Gem Boy e il cantautore Francesco Tricarico che chiuderà l’evento domenica 4 agosto. “Una tre giorni di evento pensato per tutti – chiosa Maggi -. In piazza Roma ci saranno infatti le giostre, in via IV novembre gli stand gastronomici e le esibizioni degli artisti. I due ambiente saranno collegati da un filone di mercatini. Il divertimento è assicurato”.