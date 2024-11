Colletta alimentare, Piacenza c’è: “Raccolte 56 tonnellate per i più bisognosi”

Carrelli pieni di solidarietà nei 55 punti vendita che nel Piacentino hanno aderito alla 28esima Giornata della colletta alimentare. Raccolte 56 tonnellate di generi alimentari per i più bisognosi.

Sabato 16 novembre 2024 in 55 supermercati della provincia e con circa 600 volontari si è svolta infatti la Giornata della colletta alimentare 2024. In totale sono state raccolte 56 tonnellate di alimenti da distribuire sul nostro territorio a oltre 5.500 assistiti, attraverso le 23 associazioni caritatevoli accreditate con Banco Alimentare.

Nelle prossime due settimane tutte le realtà associative coinvolte andranno a ritirare, presso il magazzino di via Pennazzi a Piacenza, gli alimenti da distribuire prima delle festività natalizie. La parte rimanente verrà trasportata a Fontevivo, in provincia di Parma, e farà parte dei generi distribuiti durante l’anno.

“Il movimento intorno alla giornata è stato commovente; un ringraziamento a tutte le persone che hanno donato, a tutti quei supermercati che pur di essere presenti hanno volontariamente richiesto di aderire e ai volontari che hanno donato il proprio tempo per presiedere i vari supermercati” rendono noto i promotori.

“Grazie ai volontari in pettorina arancione”

“Mediamente tutti gli anni, raccogliamo tra le 55 e 59 tonnellate di cibo – spiega il referente della provincia di Piacenza del Banco Alimentare Marco Piccoli -. In vista del Natale, quanto raccolto ieri nei supermercati di città e provincia verrà prima di tutto distribuito straordinariamente alle associazioni convenzionate sul nostro territorio (circa 30, ndr) che supportano le famiglie bisognose a livello locale. Il restante verrà redistribuito durante l’anno sia nella nostra provincia sia in quella di Parma dove ha sede il nostro magazzino generale. Ogni anno il merito della buona riuscita della giornata va ai nostri volontari in pettorina arancione e a quelli delle altre associazioni che sostengono l’iniziativa”.