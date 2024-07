Calcio a cinque, è nato il Carpaneto Futsal: “I ragazzi del paese al centro”

Per la prima volta nella storia del paese, a Carpaneto è nata una società di calcio a cinque. Si chiama Carpaneto Futsal e il fondatore è un volto noto nell’ambito sportivo provinciale. Si tratta di Davide Monalini che – dopo le esperienze, tra le altre, con il Chero, lo Sporting Fiorenzuola e il CrapanetoChero nel calcio a undici – ha deciso di creare una realtà del tutto nuova con l’obiettivo di coinvolgere i giovani del territorio e non solo.

La nuova società

“Dopo anni di impegno e sacrifici per lo sport piacentino ho deciso, insieme a mia moglie e a un gruppo di amici, di fondare una società di calcio a cinque in un paese che amo e chi mi ha dato tanto” le parole di Monalini al vertice del nuovo assetto societario che vede la carica di vicepresidente ricoperta da Miriam Cantarelli e quella di tesoriere da Marco Spelta. “Il gruppo squadra sarà affidato a mister Manuel Valla con la collaborazione del vice Andrea Signaroldi – afferma il fondatore e presidente -. Con loro ci sarà anche Salvatore Privitera in qualità di preparatore dei portieri”.

Obiettivo: vincere la Serie D di calcio a cinque

La formazione disputerà le partite in casa nella nuova palestra di Carpaneto, nell’area delle scuole del paese. “Partire dal calcio a cinque per coinvolgere i giovani del paese con l’obiettivo di crescere anche nell’ambito sociale” l’idea di Monalini. “In futuro – spiega – mi piacerebbe organizzare iniziative a favore dei ragazzi con disabilità perché lo sport è di tutti”.

Obiettivi sociali, ma anche sportivi: “Vogliamo fare il salto di categoria e abbiamo tutto per poter competere ad alti livelli. Partiremo dalla Serie D, ma speriamo sia solo una parentesi” le sue parole. L’anno scorso, iscritti all’interno della società del CarpanetoChero la squadra allestita da Monalini si è fermata ai playoff. “La formazione che stiamo organizzando è di qualità e rappresenta un bel amalgama tra ragazzi del paese e provenienti da altri paesi. Cercheremo di fare bene da subito”.

Sabato 13 luglio la presentazione ufficiale

“Una famiglia che non nasce oggi, ma che arriva da lontano” precisa il presidente ringraziando i tanti amici al suo fianco in questo nuovo progetto. Di certo lui il calcio a cinque lo conosce benissimo: oltre agli ultimi due anni alla guida della squadra iscritta dal CarpanetoChero, Monalini vanta una promozione in Serie C2 con il Chero e la vittoria di una Coppa Emilia. Le soddisfazioni più grandi nel calcio a undici riemergono quando pensa alla vittoria del campionato di Terza categoria con il Chero e alle idee apportate da direttore generale dello Sporting Fiorenzuola, soprtattutto nella progettazione del settore giovanile.

“Adesso inizia una nuova avventura – chiosa Monalini -. In futuro ci piacerebbe inserire nella società anche la squadra di calcetto femminile. Ma per fare le cose fatte bene bisogna fare dei piccoli passi e strutturarci”. Sabato 13 luglio ci sarà la presentazione ufficiale della società e dalla formazione del Carpaneto Futsal al Bocciodromo di Carpaneto.