Incidente tra auto e furgone a Podenzano: un ferito trasportato in ospedale

È di un ferito il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 2 luglio, lungo la Statale 654 Val Nure nel centro abitato di Podenzano.

Una Citroen C3 stava procedendo in direzione Maiano quando si è scontrata con un furgone che stava uscendo dal parcheggio in retromarcia. Ad avere la peggio l’autista del furgone, un 50enne che appena dopo l’impatto è uscito dal mezzo spaventato e si è buttato a terra.

Soccorritori in azione

Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Pubblica assistenza Ponte dell’Olio, i vigili del fuoco di Piacenza e i carabinieri di San Giorgio. Il giovane alla guida della Citroen non ha riportato ferite e per lui non è stato necessario il trasporto all’ospedale.

Il cinquantenne non è in condizioni gravi, ma è stato comunque trasportato in pronto soccorso per maggiori controlli.